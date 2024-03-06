مازال يحوم الغموض حول مصير النجم البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، وموعد عودته للمشاركة في مباريات الفريق.

ويُعاني تيبو كورتوا من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، خلال شهر أغسطس الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب طوال الفترة الماضية؛ بسبب خضوعه لعملية جراحية.

موعد عودة تيبو كورتوا المحتملة إلى ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه من المفترض عودة تيبو كورتوا إلى الملاعب بدايةً من شهر أبريل على أقصى تقدير.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن مرحلة تعافي تيبو كورتوا من إصابته ستظل مستمرة حتى بعد نهاية التوقف الدولي المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى ظهور تيبو كورتوا بمستوى جيد في تدريبات ريال مدريد، خلال الأيام القليلة الماضية، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب مجددًا.

مواعيد مباريات ريال مدريد خلال شهر مارس

- مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج: اليوم الأربعاء 6 مارس، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

- مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو: يوم الأحد 10 مارس، في الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

- مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا: يوم السبت 16 مارس، في الساعة الخامسة والربع مساءً، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

- مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو: يوم الأحد 31 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الإسباني.