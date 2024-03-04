قبل مواجهة لاتسيو.. ماذا يفعل بايرن ميونخ أمام أندية إيطاليا بدورى الأبطال؟

تنطلق غدًا، الثلاثاء، مباراة قوية بين ناديي بايرن ميونخ ولاتسيو في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لخوض مواجهة قوية أمام لاتسيو الإيطالي، على ملعب "أليانز أرينا"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ولاتسيو

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات بايرن ميونخ أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هي الرابعة التي تجمع بين ناديي بايرن ميونخ ولاتسيو في بطولة دوري أبطال أوروبا.

- والتقى الفريقان في مباراتين من قبل في دور الـ16 بدوري الأبطال لموسم 2020-2021، وانتهت كلاهما بفوز بايرن ميونخ.

- خلال المباراتين، سجل بايرن ميونخ 6 أهداف، بينما استقبلت شباكهم هدفين فقط من لاعبي لاتسيو.

- وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الأوليمبيكو"، قد انتهت بفوز لاتسيو بهدف نظيف.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ أمام الأندية الإيطالية

- خاض بايرن ميونخ 35 مباراة أمام الأندية الإيطالية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

- حقق فريق بايرن ميونخ 17 انتصارًا، و7 تعادلات، بينما تلقى 12 هزيمة.

- ونجح فريق لاتسيو من إنهاء الرقم القياسي المُسجل باسم بايرن ميونخ في منافسات دور الـ16 من دوري الأبطال خلال المواسم الـ11 الأخيرة.

وكان بايرن ميونخ لم يتذوق مرارة الهزيمة، محققًا 7 انتصارات وأربع تعادلات، كما تأهل إلى الدور ربع النهائي في 11 من آخر 12 موسمًا في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخسر على يد لاتسيو.

مشوار بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق بايرن ميونخ قد تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، محققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد، في مجموعة ضمت أندية كونبهاجن الدنماركي، جالطة سراي التركي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

بينما خطف فريق لاتسيو بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، محققًا ثلاث انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين، في مجموعة ضمت أندية أتلتيكو مدريد الإسباني، فينورد روتردام الهولندي وسيلتك الإسكتلندي.