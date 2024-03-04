الزمالك يعلن قائمته الرسمية لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الفريق التي ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية اليوم، استعدادًا لخوض مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وتضم قائمة الزمالك المسافرة إلى السعودية كلا من:

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبدالله "نيمار" - ناصر ماهر - عبدالله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.

في الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

وستقام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، يوم 8 مارس الجاري، باستاد «الأول بارك» بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان مقرر أن يخوض الزمالك، مواجهة أمام فريق أكاديمي سوار الغيني، مساء أمس الأحد، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، قبل أن يلغي «كاف» اللقاء، لعدم حضور الفريق إلى القاهرة لخوض المباراة.