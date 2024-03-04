الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يعلن قائمته الرسمية لمواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الفريق التي ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية اليوم، استعدادًا لخوض مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر.

وتضم قائمة الزمالك المسافرة إلى السعودية كلا من:

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبدالله "نيمار" - ناصر ماهر - عبدالله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.

في الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

وستقام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، يوم 8 مارس الجاري، باستاد «الأول بارك» بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان مقرر أن يخوض الزمالك، مواجهة أمام فريق أكاديمي سوار الغيني، مساء أمس الأحد، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، قبل أن يلغي «كاف» اللقاء، لعدم حضور الفريق إلى القاهرة لخوض المباراة.

الزمالك جوزيه جوميز السعودية الاهلى نهائى كاس مصر كاس مصر

مواد متعلقة

الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك فى نهائى الكأس

شوبير يكشف موقف ثلاثى الأهلى من مباراة الزمالك فى نهائى كأس مصر

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

موقف كولر النهائى من رحيل أحمد عبدالقادر إلى الدورى التركى فى الصيف

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

تقدم كبير فى مفاوضات مصر.. وتصريحات نائبة بايدن تقلب الموازين فى إسرائيل

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال