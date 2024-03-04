الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك فى نهائى الكأس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر لها مساء الجمعة القادمة في السعودية.

ومنح كولر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة عقب الفوزعلى يانج أفريكانز في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وخوض مران في اليوم التالي للمباراة الإفريقية.

طلب المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير شامل عن مباريات الزمالك الأخيرة وتحديدا عقب التغييرات العديدة في صفوفه بعد التعاقدات التي أبرمها الأبيض خلال ميركاتو الشتاء الأخير للوقوف على مستوى الفريق وطريقة وخطة المباريات بقيادة البرتغالي جوميز.

واستقر كولر على هامش جلسته مع الجهاز المعاون على تأجيل إعلان قائمة الفريق الأول بالنادي التي ستسافر إلى السعودية صباح الأربعاء المقبل استعداداً لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

الأهلي يبدأ الاستعداد لنهائي كأس مصر

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أدى مرانه صباح السبت على ملعب التتش استعدادًا لمباراة ‏الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر لها يوم 8 مارس الجاري على استاد «الأول بارك» ‏في السعودية.‏

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة يانج أفريكانز التنزاني تدريبات استشفائية؛ ‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما اشتملت تدريبات باقي اللاعبين على جزء بدني وتقسيمة بالكرة وحرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية.‏

وواصل محمد الشناوي، كابتن الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وأغلق الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد الفوز على يانج أفريكانز في ‏المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بهدف دون رد، وحسم التأهل إلى الدور ربع ‏النهائي للبطولة متصدرًا قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.‏