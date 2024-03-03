فرمان سويسرى بفرض الحظر الإعلامى على لاعبى الأهلى قبل مواجهة الزمالك

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بالتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة فرض الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق بعد العودة من الراحة السلبية التي حصلوا عليها عقب مباراة يانج أفريكانز التنزاني في ختام مبارياته بدور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي.

وطلب المدير الفني للقلعة الحمراء منع التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة معدلات التركيز قبل لقاء الزمالك والابتعاد عن المناوشات الجماهيرية.

من ناحية أخري يستعيد الفريق الأول بالنادي الأهلي في لقاء القمة كلا من أحمد نبيل كوكا بعد تعافيه من الإصابة ومحمود عبدالمنعم كهربا بعد استبعاده الفترة الماضية.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي أن محمد الشناوى بدء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي بالجري الخفيف حول الملعب وأنه يسير بشكل جيد للغاية

وأضاف طبيب الأهلي أن المرحلة الأخيرة للتأهيل التى ستكون خارج مصر هى الفيصل ولكن من المؤكد أن الحارس قد يعود للتدريبات الجماعية قبل نهاية شهر أبريل المقبل.

كولر: هدفنا الفوز بصفة دائمة في المباريات

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الأهلي حقق المطلوب من مباراته أمام يانج أفريكانز، وهو الفوز وتصدر المجموعة والتأهل للدور المقبل.

وشدد كولر على أن الفريق قدم مباراة جيدة ولكن الشوط الأول افتقد تنفيذ بعض الأمور الفنية المتفق عليها قبل اللقاء.

وبسؤاله عن ترتيب حراسة المرمى، أكد مارسيل كولر أن مصطفى شوبير يقدم أداءً مميزًا وجيدًا طوال الوقت الماضي، ولكنه في نفس الوقت يتمنى الشفاء والعودة سريعًا لـ محمد الشناوي، لأنه كابتن الفريق وهو الأفضل في مصر، ولا توجد أي أفكار أو ترتيبات بشأن حراسة المرمى حتى الآن.

وعن المواجهة القادمة في دوري الأبطال قال كولر: «بالنسبة للخطوة القادمة في البطولة سنعمل بنفس الفلسفة، وأسعى دائمًا للفوز على ملعبي وخارجه، ولكن هناك عوامل أخرى ندرسها بعد تحديد طرف المباراة الآخر في دور الثمانية».

وعن الكثير من الأرقام القياسية التي تحيط بالفريق حاليًّا، أكد كولر أنه لا يفكر في هذا الأمر إطلاقًا، وكل ما يشغله قبل أي مباراة هو تحقيق الفوز في المباراة القادمة التي يلعبها الفريق، وكيفية التعامل مع أي منافس من أجل هذا الهدف.