كيف يعود كهربا لـ"تشكيل الأهلى الأساسى" مع مارسيل كولر؟

دخل محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم نادي الأهلي، دائرة الشك من جديد بعد استبعاده من جديد في مباريات الأحمر بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت قيادة المدرب السويسري، مارسيل كولر الذي أعلنها صريحة بأن هداف الفريق الفترة الماضية سيصبح ثالث خياراته في مركز المهاجم بعد الثنائي، الفرنسي أنتوني موديست والوافد الجديد الفلسطيني وسام أبوعلي، وذلك بعد لقاء يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث كان لقاء تحصيل حاصل، لكن المدرب واصل فيه استبعاد كهربا الذي أكد أنه استبعاد فني من الدرجة الأولى.

وضع كولر "كهربا" تحت الاختبار من جديد، ويبدو أن الأمور أصبحت أكثر انضباطية، وإنه مجرد إجراء تأديبي بعد واقعة حفل الزفاف التي أصر فيها كهربا على عدم السفر إلى غانا لخوض لقاء ميدياما وحضور حفل زفاف شقيقته، الأمر الذي أغضب كولر واتهم فيه اللاعب بعدم الاحترافية، لكن كولر أرسل رسالة واضحة للاعب بأنه عليه القتال لاستعادة مكانه الطبيعي في هجوم الفريق الفترة المقبلة.

كيف يعود كهربا لتشكيل الأهلي الأساسي مع كولر؟

وقد يكون انتهاء أزمة سداد غرامة نادي الزمالك هي أكبر حوافز كهربا للعودة بقوة في تشكيل الأهلي الرسمي، بعدما تمكن اللاعب من سداد القيمة الكاملة لغرامة ناديه السابق وانتهاء الأزمة التي استمرت لمدة خمس سنوات كاملة، مما يجعل اللاعب في مزاج أفضل ليتدرب بشكل أفضل وبتركيز أكبر، كما سيكون حافز تألق وسام أبوعلي وأنتوني موديست الفترة الماضية بعدما أصبح تسجيل وتألق الثنائي باستمرار منذ العودة من التوقف الدولي، عائقًا كبيًرا أمام كهربا للمنافسة على مكانه، إذ خاض كهربا 7 دقائق فقط مع الأهلي منذ العودة من كأس الأمم الإفريقية وكانت أمام شباب بلوزداد الجزائري ثم غاب عن مباريات الأهلي بخروجه من قائمة كل مباراة.

كما سيكون لعامل الالتزام دور كبير في عودة كهربا، إذ كان اللاعب الدولي أول من تواجد في مران الفريق الصباحي بعد زفاف شقيقته وأصبح يتواجد بشكل مستمر في المران ويتدرب بقوة في مران المستبعدين من كل لقاء لإثبات حسن النية، وأن تركيزه فقط في العودة لمكانه الطبيعي في تشكيل الأهلي كما كان قبل كأس أمم إفريقيا.

فنيًا سيحاول كهربا الاستفادة من العودة لمكانه الطبيعي، لكن في مركزه السابق وهو حل من الحلول لعودته من جديد، حيث تألق اللاعب من قبل في مركز الجناح الأيسر والأيمن، ويستغل تراجع مستوى طاهر محمد طاهر بجانب ابتعاد أحمد عبدالقادر عن القوام الأساسي للفريق، ليبدأ المنافسة مع حسين الشحات، وبيرسي تاو ورضا سليم واستغلال أيضًا عملية المداورة التي يجريها المدرب السويسري كثيرًا هذا الموسم.

وسيستغل كهربا تركيز الجهاز الفني لمنتخب مصر الفترة الجارية لاختيار القائمة الأولى لمدرب الفراعنة حسام حسن، لتكون مباراة قمة نهائي كأس مصر أمام الزمالك أكبر دوافعه للعودة، إذ يطمح في دخول قائمة الفريق وخوض بعض الدقائق للمشاركة في اللقاء أو التسجيل في الخصم كما فعلها في مباراة الدور الأول بالموسم الماضي 2022/2023، وهو ما قد يمنحه من جديد الفرصة للعودة وإثبات نفسه.

ومع دخول مرحلة الحسم في دوري أبطال إفريقيا، سيحاول كولر بكل تأكيد الاعتماد على الركائز الأساسية في المباريات وخاصًة في مركز المهاجم، حيث من المتوقع أن يعود موديست لمقاعد البدلاء مع الاعتماد على وسام أبوعلي في بعض المباريات، حينها سترجح خبرة كهربا في دوري أبطال إفريقيا والاحتكاك مع الخصوم في إفريقيا أكبر عامل ليعود إلى التشكيل الأساسي كمهاجم على أن يكون موديست وأبوعلي بدلاء له في حالة التأخر في المباريات المهمة.