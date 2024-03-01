الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يطالب لاعبى الأهلى بحسم الفوز على يانج أفريكانز وتوجيه رسالة للمنافسين

كولر
كولر

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة يانج أفريكانز بطل تنزانيا في الجولة السادسة والأخيرة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 أكد كولر، أهمية الفوز باللقاء ونسيان التأهل من أجل توصيل رسالة إلى باقي الفرق المنافسة في الأدوار النهائية المقبلة. 

وحذر السويسري، اللاعبين من الاستهتار بالمنافس الذي يعيش أفضل حالاته بعد رباعية شباب بلوزداد الجزائري وهو ليس بالخصم السهل بل يضم لاعبين مميزين.

وهدد المدير الفني اللاعبين بالاستبعاد في حالة عدم تنفيذ التعليمات الفنية خاصة أن الفريق ينتظره ضغط كبير في المباريات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي

وقال كولر للاعبين “سنعمل على اتباع سياسة التدوير لإكمال الموسم ومتفهم جدا حماس أي لاعب للمشاركة في كل المباريات وأثق في جميع عناصر الفريق”.

وسام أبوعلي يقود هجوم الأهلي أمام يانج أفريكانز

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني على تشكيل فريقه الذي سيخوض به لقاء اليوم والمكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم (كريم نيدفيد) وفي وسط الملعب عمرو السولية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو وفي الهجوم وسام أبو علي.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام السادسة من مساء اليوم على استاد القاهرة مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة السادسة والأخيرة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
لعب الفريقان إحدى عشرة مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، وكلها كانت في دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم والجديد، فاز الأهلي في ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفًا واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

كولر الاهلى يانج أفريكانز التنزاني دورالمجموعات ستاد القاهرة

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