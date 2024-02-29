الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر: مواجهة يانج أفريكانز صعبة.. ونحتاج لدعم الجماهير فى المباريات

كولر
كولر

قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ، إن الأهلي هدفه تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط خلال مواجهة يانج أفريكانز بطل تنزانيا المقرر لها مساء غدٍ في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف كولر، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: “فريق يانج أفريكانز أظهر قدرات جيدة في المباراة التي جمعت الفريقين في تنزانيا، وخلال الجولة الماضية في دور المجموعات حقق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بأربعة أهداف، وهو ما يؤكد قوة الفريق وأن مواجهته غدًا لن تكون سهلة”.

 وشدد المدير الفني على أن الفريق يحتاج إلى كامل تركيزه غدًا أمام يانج أفريكانز للحصول على الثلاث نقاط.

وتطرق كولر للحديث عن حالة محمد عبدالمنعم، مؤكدًا أن اللاعب اشتكى من آلام في المباراة السابقة أمام بلدية المحلة وفضل استبداله كإجراء احترازي واليوم سوف يتم تقييم حالته خلال المران الختامي وحسم موقفه من المشاركة غدًا.

وأشار المدير الفني إلى أن هناك إصابات عدة داخل صفوف الفريق، ولكن في الوقت نفسه يوجد عناصر قادرة على التعويض في جميع المراكز ومن بينها خط الدفاع بعد الإصابة التي أبعدت ياسر إبراهيم عن المشاركة مع الأهلي.

كولر: الأهلي فريق كبير ولديه قاعدة جماهيرية عريضة


وشدد كولر على أنه يحتاج إلى اللاعب الجاهز والذي يعيش حالة من التركيز في مباراة الغدـ وأن فلسفته كمدرب أن المباراة المقبلة هى الأهم، وهو ما يؤكد عليه دائمًا في حديثه مع لاعبي الفريق.

وأوضح المدير الفني أن إهدار الفرص والتسجيل جزء من كرة القدم وأنه يأمل كمدرب في وجود حالة من التركيز أمام المرمى واستغلال لاعبي الفريق كل فرصة للتسجيل.

ووجه مارسيل كولر رسالة إلى جماهير الأهلي في ختام تصريحاته طالبهم فيها بالحضور بكثافة خلال المباريات الرسمية التي يخوضها الفريق، موضحًا أن جماهير النادي دائمًا ما تطالبه بالفوز بإفريقيا، وهذا الأمر يحتاج إلى تعب ومجهود كبير وفي نفس الوقت يحتاج إلى حضور الجماهير ودعمهم للاعبين خلال المباراة باعتباره أمرًا في غاية الأهمية، مشددًا في الوقت نفسه على أن الأهلي فريق كبير ولديه قاعدة جماهيرية عريضة والفريق يحتاج إلى حضور جماهيره بنفس القوة والكثافة في جميع المباريات.

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