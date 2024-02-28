الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بحضور قائد الأهلى.. مؤتمر صحفى لـ"كولر" قبل مواجهة يانج أفريكانز

مارسيل كولر
مارسيل كولر

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام يانج أفريكانز التنزاني، الذي يقام باستاد القاهرة في الثانية عشرة ظهر غد الخميس.

ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن رؤيتهما للمباراة، التي تجمع الفريقين مساء بعد غد الجمعة على استاد القاهرة، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور الثمانية من البطولة، بعد أن كان قد حقق الفوز على فريق ميدياما الغاني بهدف نظيف في ملعبه بمدينة كوماسي.

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