الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أسباب غضب مارسيل كولر من محمود كهربا فى الأهلى

كهربا
كهربا

سيطرت حالة من الغضب الشديد على السويسري مارسيل  كولر، المديرالفني للأهلي، تجاه محمود كهربا، لاعب الفريق، بسبب إصراره على عدم السفر مع الفريق والبقاء بالقاهرة لحضور حفل زفاف شقيقته ورفضه السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا.

وكشف مصدر مسئول أن كولر أبدى استياءه من اللاعب الذي أصر على البقاء ورفض السفر مع زملائه في ظروف صعبة، مؤكدًا أنه سيكون خارج حساباته الفنية لفترة لحين الوقوف على مستوى الثنائي موديست ووسام أبوعلي بعد الحصول على فرصة المشاركة أمام ميدياما الغاني.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني نقل غضبه إلى اللاعب خلال الجلسة بعد عودة الفريق من غانا أنه لن يتعامل مع أي لاعب لا يلتزم بالاحترافية في عمله رغم محاولات كهربا شرح له ظروف الموقف وضرورة التواجد بجوار شقيقته في تلك المناسبة التي لا تتكرر سوى مرة في العمر.

وأوضح المصدر أن السويسري مارسيل كولر رفض المحاولات التي قام بها اللاعب من أجل إقناعه بضرورة حضور حفل زفاف شقيقته وأنه لن يكرر تلك المواقف مرة أخرى حتي لا يكون حبيس دكة البدلاء خلال المباريات المقبلة.

الأهلي يعود للتدريبات بعد الراحة السلبية

من ناحية أخرى يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادًا لمباراته أمام بلدية المحلة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل في الدوري الممتاز.

وكان كولر منح اللاعبين راحة سلبية عقب العودة من غانا أن يكون مران اليوم خفيفًا بعض الشىء خاصة للمجموعة التى وجدت فى رحلة غانا بسبب الإرهاق الشديد الذى ضرب البعثة من طول الرحلة وأزمة التنقل وخوض المباراة.

ويستعيد الفريق الأول بنادي الأهلي فى مباراة بلدية المحلة جهود أحمد نبيل كوكا وكذلك أحمد عبدالقادر بعد تعافيهما بشكل كامل من الإصابات التى أبعدتهما بشكل كامل

 كما يسود اتجاه لدى كولر للدفع بعمر كمال عبدالواحد الوافد الجديد من فيوتشر فى مركز الظهير الأيمن لمنح قسط من الراحة لمحمد هانى، بجانب إمكانية الظهور الأول لحارس المرمى محمود الزنفلى الذى استعاره الأهلى من الداخلية حتى نهاية الموسم.

وحقق الأهلي الفوز على ميدياما بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي.

كولر كهربا حضور حفل زفاف ميدياما الغاني خالد بيبو

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