كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

استقر نادي الأهلي على اصطحاب ثنائي هجوم الفريق محمود عبدالمنعم "كهربا" والفرنسي أنتوني موديست، لرحلة ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان كهربا قد طلب التخلف عن لقاء ميدياما بسبب زفاف شقيقته، بينما طلب موديست السفر إلى فرنسا لأسباب شخصية وعدم لعب اللقاء.

وعلم "الدستور" من مصادره في الأهلي، أن مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، عقد جلسة مع الثنائي بعد مران اليوم وأبلغهما برفضه طلبهما في عدم لعب اللقاء، وأكد أنه بحاجته لجميع اللاعبين دون النظر إلى أي ظرف.

انتظام تاو ووسام وكوكا في التدريبات الجماعية

وانتظم بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم وسام أبوعلي، لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة العضلية وانتهاء البرنامج التدريبي الذي خاضه الفترة الماضية.

كما انتظم أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق، في المران الجماعي، بعد تعافيه من إصابة الأنكل التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ميدياما الغاني في إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الجمعة المقبل.