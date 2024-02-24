كولر يحدد مصير لاعب صن داونز من الانضمام لـ"الأهلى" فى الصيف

كلفت لجنة التخطيط بنادي الأهلى برئاسة محسن صالح، إدارة الاسكاوتنج بقيادة هاني رمزي بمتابعة الجنوب إفريقي تيبوهو موكوينا مع نادي صن داونز ومعرفة نسب مشاركته وغيابه مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وأوضح مصدر داخل الأهلي، أن لجنة التخطيط وافقت علي ضم اللاعب وطلبت تقريرا شاملا عنه من أجل عرضه علي شركة الكرة للدخول في مفاوضات مع نادي صن داونز للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي بناءً على التقارير الخاصة به في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن موكوينا بات محل اهتمام عدد كبير من الأندية بجانب إدارة الأهلي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، وأصبح من ضمن الصفقات التي يحتاجها المارد الأحمر، خصوصا بعد الظهور بشكل جيد في كأس أمم إفريقيا الماضية التي أقيمت في كوت ديفوار.

الخطيب يطمئن من طبيب الأهلي علي إصابة ديانج

من جانبه تواصل محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي مع أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على إصابة أليو ديانج في غضروف الركبة وكل الاحتمالات المطروحة بشأن طرق علاج اللاعب ومدة الغياب المنتظرة وموعد سفره إلى النمسا بعد التأكيد على عمل جراحة منظار استكشافي للركبة عقب اكتمال الفحوصات الطبية واتخاذ القرار النهائي.

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي يرغب في الاطمئنان على حالة اللاعب، خاصة أن هناك اتجاها لبيعه في الميركاتو الصيفي ويخشي أن تهدد الإصابة رحيله.

وأشار المصدر إلى أن طيبب الأهلي أكد أن المدة المنتظرة لغياب أليو ديانج في المعتاد تكون من شهر إلى شهر ونصف ولكن من الوارد أن تصل إلى شهرين في ظل سياسة الجهاز الطبي بشأن تأمين عودة اللاعبين المصابين ومنحهم المزيد من الوقت للتعافي وإعلان الجاهزية بشكل مثالي.

وأوضح المصدر أن الجلسة شهدت الاطمئنان على كل الأمور الخاصة بالمصابين والحصول على تأكيدات بشأن جاهزية أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا.