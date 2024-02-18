الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أسباب قرار لجنة تخطيط الأهلى بإحالة ملف التجديد لـ"السولية" إلى كولر

السولية مع طبيب الأهلي
السولية مع طبيب الأهلي

كشف مصدر داخل نادي الأهلي، عن النقاب حول إحالة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ملف تجديد عمرو السولية لاعب الفريق الأول الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن لجنة التخطيط صُدمت بعد حصولها على ملف التقرير الطبي الخاص باللاعب والذي ليس في صالحه بسبب الإصابات العضلية التي سيعاني منها دائمًا مع كبر السن.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة أحالت التقرير الطبي الذي اشتمل على إصابات عمرو السولية إلى مارسيل كولر، لافتة إلى أنه من المتوقع تكرار إصاباته خلال الفترة المقبلة، بعدما حذر الجهاز الطبي من هذا الأمر.

وأوضح أن مخاوف لجنة التخطيط من الصدام مع كولر جعلها تحيل ملف التجديد إلى المدرب السويسري، لحسم قراره خاصة أنه من صلاحياته تحديد العناصر التي يرغب في استمرارها، خاصة أن التقرير الطبي يجعل فرص تجديد عقد السولية داخل النادي ضعيفة للغاية.

قمصان: اقتربنا من دور الثمانية بدوري الأبطال

وكان سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أعرب عن رضاه بالتعادل أمام شباب بلوزداد في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب 5 جويلية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان إن التعادل أمام شباب بلوزداد يعد نتيجة إيجابية للفريق، في ظل الظروف التي صاحبت الفريق مؤخرًا وعدم خوض مباريات لأكثر من 6 أسابيع.

وأشار قمصان إلى أن الفريق كان لديه أكثر من فرصة محققة للتسجيل، سواء عن طريق طاهر أو حسين الشحات في شوط المباراة الأول.

وأوضح قمصان أن شباب بلوزداد لعب 7 مباريات رسمية خلال الفترة الماضية، على عكس الأهلي الذي لم يلعب أي مباراة رسمية بسبب كأس الأمم الإفريقية.

واختتم قمصان بأن التعادل يمنح الفريق فرصة للاقتراب خطوة من التأهل للدور المقبل بدوري الأبطال.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تعادل بدون أهداف مع شباب بلوزداد بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 جويلية والمؤجل من ‏الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

التعادل رفع رصيد الفريق الأول بنادي الأهلي إلى 6 نقاط، حافظ بها على صدارته للمجموعة الرابعة، التي تضم معه فرق شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزاني ‏وميدياما الغاني.‏

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