الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

عمرو السولية
عمرو السولية

استقر عمرو السولية لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي على تأجيل حسم عروض الاحتراف التي يمتلكها انتظارا لجلسته مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي لبحث ملف تجديد تعاقده.

وكانت إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد استقرت على تجديد عقد السولية لمدة موسمين قادمين بعد الاتفاق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، والحصول على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقب استعادة اللاعب مستواه وتعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباريات لفترة طويلة.

وينتهي عقد السولية مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، إذ تشهد الجلسة الاتفاق على تجديد عقد اللاعب بعد الحصول على الضوء الأخضر لتحديد المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب في الموسم الأول.

وكانت الفترة الماضية شهدت خلافات بين اللاعب وإدارة الكرة بعدما وضعت شرط المشاركة بنسبة 80% من المباريات لتمديد عقده موسم إضافي مع الفريق بعد رفض شروط التجديد لمدة موسمين.

جلسة تحديد مصير عمرو السولية في الأهلي

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ"الدستور" أنه حال استجابة النادي لتمديد عقد السولية لمدة موسمين، سيقرر البقاء داخل القلعة الحمراء، أما إذا تمسكت الإدارة الحمراء بالتجديد له لمدة موسم واحد، سيقرر وقتها الرحيل لخوض تجربة تجربة احتراف خليجية، وهو ما سيتحدد على ضوء جلسته المرتقبة مع خالد بيبو.

كولر وبيبو يرتبان للمرحلة المقبلة

وفي سياق آخر، عقد كولر، جلسة مع خالد بيبو مدير ‏الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح أمس على ملعب التتش، ضمن الجلسات ‏التنسيقية المتواصلة بين الجهاز الفني للترتيب للمرحلة المقبلة.‏

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة 10 لاعبين من قطاع الناشئين، وعقد كولر ‏محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على البرنامج التدريبي والحديث بشكل عام عن ‏المرحلة المقبلة.‏

وواصل الثنائي أحمد عبد القادر ورضا سليم تنفيذ البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز ‏الطبي بالنادي على هامش مران الفريق.‏

وأدى اللاعبون فقرة بدنية قوية، قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة التي اشتملت ‏على تقسيمة بمشاركة الحراس.‏

وأدى الرباعي، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال وطارق حسن، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

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