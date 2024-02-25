بيبو: استبعاد كهربا من رحلة غانا لأسباب فنية.. وواجهنا صعوبات كبيرة قبل لقاء ميدياما

أكد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي أن استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من رحلة غانا جاء لأسباب فنية تماما وليس له علاقة بأي أمور أخرى.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: الأهلي لا يعرف الاستثناءات واعفاء لاعب من المباريات لأسباب شخصية، ومارسيل كولر المدير الفني اختار المجموعة التي استقر عليها من وجهة نظره الفنية وقام باستبعاد بقية اللاعبين.

وقال إن وسام أبو علي لاعب مميز ويؤدي بقوة في التدريبات ويمثل إضافة كبيرة للفريق وطول الوقت يرغب في المشاركة وليس بعيدًا عن اللاعبين، وقد اندمج سريعا ولديه إمكانيات كبيرة وقد تعرض للإصابة بعد الوصول إلى فورمة مميزة ولكنه قادر على الاستمرار في التألق.

وأشار إلى أن الفرنسي أنتوني موديست يقدم مستويات مميزة بالفترة الأخيرة وتألق في المباريات الودية وهو لاعب كبير ومثل أفضل أندية العالم.

وعلى صعيد آخر، تحدث خالد بيبو عن رحلة غانا وقال " الرحلة شهدت أحداث عديدة بداية من تأخر انطلاق المباراة، وأن الفريق لم يقم بتغيير أي ترتيبات بالنسبة للسفر عما اعتاد عليه، والمطار لم يكن مجهزا ومرتبط بمواعيد محددة للوصول، وهي صعوبات عديدة واجهتنا.

وأكمل: اختيار موعد السفر تم بناء على اعتبارات عديدة مثل الوصول في موعد محدد بسبب الإغلاق الليلي وهو ما فرض علينا ظروفا صعبة للغاية.

وأشار بيبو إلى أن اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية ونجحوا في تحقيق فوز مهم، وأن الهدف الدائم الفريق هو السعي من أجل الفوز،ولديهم ثقة نابعة من دعم الجمهور.

كما تطرق للحديث عن إصابة ياسر إبراهيم وقال “ ياسر إبراهيم اشتكي من آلام في العضلة الخلفية وقام بعمل أشعة وسيقوم بعمل أشعة أخرى غدا، واللاعب يقدم أداء جيد واندهشت من عدم مشاركته مع المنتخب وكان يجب أن يشارك لأنه يقدم أداء جيد مع الأهلي واستبعاده ثم قدومه مرة أخرى يكشف أن المدرب لم يختر بشكل جيد”.

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