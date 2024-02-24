السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يترقب نتيجة مباراة يانج أفريكانز وبلوزداد لحسم تأهله رسميًا

الأهلي هزم ميدياما
الأهلي هزم ميدياما واقترب من الدور ربع النهائي

تترقب جماهير  الأهلي مباراة يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن حسم تأهل الأهلي للدور ربع النهائي دون انتظار مباراتي الجولة السادسة والأخيرة مرتبط بنتيجة المباراة.

وفاز الأهلي أمس على ميدياما الغاني في عقر داره بهدف سجله حسين الشحات ليرتفع رصيد الأهلي إلى تسع نقاط مقابل خمس نقاط لكل من يانج أفريكانز وشباب بلوزداد قبل مباراة اليوم بينما توقف رصيد ميدياما عند أربع نقاط.

وفي حالة انتهاء مباراة يانج أفريكانز وشباب بلوزداد بفوز أحد الفريقين سيرتفع رصيد الفريق الفائز إلى 8 نقاط، ويتوقف رصيد الفريق الخاسر عند خمس نقاط، وفي هذه الحالة يتأهل الأهلي للدور ربع النهائي دون انتظار نتيجة مباراتي الجولة السادسة والأخيرة.

وفي حالة انتهاء مباراة يانج أفريكانز وشباب بلوزداد بالتعادل سيرتفع رصيد كل منهما إلى ست نقاط ويتأجل صعود الأهلي للدور ربع النهائي، وفي هذه الحالة سيكون الأهلي في حاجة للتعادل مع يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة.

كان السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، قد قرر منح لاعبيه راحة سلبية اليوم من التدريبات على أن يستأنف الفريق غدًا "الأحد" باستاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل ببطولة دوري نايل على أن يحصل اللاعبون الذين شاركوا أمام ميدياما الغاني على جرعات تدريبية خفيفة بسبب الإرهاق الشديد الذي ضرب البعثة من طول الرحلة وأزمة التنقل وخوض المباراة.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم قادمة من غانا بعد خوض مباراة ميدياما التى أقيمت أمس بمدينة كوماسى فى الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

دورى ابطال افريقيا الاهلى يانج أفريكانز شباب بلوزداد ميدياما

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