كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة اليوم ويراقب يانج أفريكانز وشباب بلوزداد

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة سلبية، اليوم، من التدريبات، على أن يعودوا للمران، غدا الأحد، بشكل طبيعى باستاد مختار التتش استعدادا لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدوري.

كانت بعثة الأهلي قد عادت في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى القاهرة قادمة من غانا بعد خوض مواجهة ميدياما التى أقيمت مساء أمس بكوماسى فى الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن أن كولر اتفق مع الجهاز المعاون له علي عقد جلسة خاصة من أجل متابعة مباراة يانج أفريكانز وشباب بلوزداد التي تقام اليوم فى منافسات المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته بشكل طبيعي، غداً، علي أن يحصل اللاعبون الذين شاركوا أمام ميدياما الغاني علي جرعات تدريبية خفيفة بسبب الإرهاق الشديد الذى ضرب البعثة من طول الرحلة، وأزمة التنقل وخوض المباراة.

طبيب الأهلي يكشف موعد سفر ديانج والشناوي

من جانبه أكد أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى للأهلى أن المالى أليو ديانج لاعب الوسط سوف يغادر خلال ساعات قليلة إلى النمسا لإجراء جراحة بالمنظار على الركبة لاستئصال جزء من الغضروف.

وقال إنه جرت مفاضلة بين إجرائها بالقاهرة أو هناك وتم الاستقرار على سفره حتى يمكنه استكمال التأهيل مباشرة ليعود فى فترة قريبة.

وأضاف أن محمد الشناوى حارس المرمى لديه اختيارت لاستكمال برنامجه التأهيلى، سواء فى النمسا أو قطر، وسوف يستقر على الشكل النهائى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد فاز بهدف نظيف على ميدياما، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف الفوز حسين الشحات في الدقيقة 48 بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، بعدما تسلم تمريرة الفرنسي أنتوني موديست.

بهذا الفوز رفع الفريق الأول بنادي الأهلي رصيده إلى النقطة 9، منفردًا بصدارة المجموعة بينما تجمد رصيد ميدياما الغاني عند النقطة 4.