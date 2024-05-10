الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى يقيل المسئول عن أمنه الشخصى

زيلينسكي
زيلينسكي

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المسئول عن أمنه الشخصي، وذلك بعد يومين من إعلان سلطات البلاد عن إحباط "مؤامرة روسية هدفت إلى اغتيال زيلينسكي والعديد من كبار المسئولين العسكريين".

وينص مرسوم وقعه زيلينسكي على "إقالة سيرغي ليونيدوفيتش رود من منصب رئيس دائرة حماية دولة أوكرانيا"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكان جهاز الأمن الأوكراني أعلن، قبل يومين، أنه أحبط "مؤامرة روسية" كانت تستهدف اغتيال زيلينسكي وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد.

وأشار الجهاز إلى أنه اعتقل ضابطين برتبة عقيد من إدارة أمن الدولة في أوكرانيا؛ بتهمة نقلهما معلومات سرية كانت ضرورية لمحاولة الاغتيال.

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