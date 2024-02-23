عاجل.. كولر يغير موقفه من عودة شكرى وقندوسى إلى الأهلى نهاية الموسم

أنهى مسئولو الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الاتفاق مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، على عودة ثنائي فريق سيراميكا كليوباترا محمد شكري، الظهير الأيسر، والجزائري أحمد قندوسي، المعار لنهاية الموسم، إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن أن هناك اتفاقا بين إدارة الأهلي مع مارسيل كولر على عودة محمد شكري في نهاية الموسم، وذلك بعد أن تطور بشكل كبير في الفترة الماضية من الناحية الفنية والبدنية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كولر قال، خلال حديثه مع جهاز الكرة في النادي الأهلي، إن أحمد قندوسي في حالة فنية وبدنية جيدة ويستحق العودة، كما يعتبر من أبرز العناصر في بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية بعد أن تأقلم بشكل كبير على الأجواء في بطولة بالكرة المصرية.

وأشار المصدر إلى أن كولر يرغب في تدعيم صفوفه مبكراً في المراكز التي يعاني منها في الآونة الأخيرة، سواء إصابات أو إيقافات بسبب تراكم الإنذارات.

وتبدل موقف كولر من عودة محمد شكري الذي كانت تسعى الإدارة الحمراء لضمه خلال الفترة الماضية بعد اقترابه من الانتقال إلى الزمالك، إذ كانت رغبة السويسري منح الفرصة الكاملة أمام كريم الدبيس، الوافد للقلعة الحمراء من صفوف وادي دجلة، ليكون البديل الأنسب للتونسي علي معلول في الجبهة اليسرى.

الأهلى يختتم استعداداته لمباراة ميدياما

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خاض مرانه الختامي، أمس، على استاد بابا يارا في غانا، استعدادًا لمباراة ميدياما، التي تقام مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق مرانه الختامي والوحيد اليوم على استاد بابا يارا، الذي يستضيف مباراة ميدياما في الرابعة عصر اليوم الجمعة بتوقيت غانا، السادسة بتوقيت القاهرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء في بداية المران، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وتتوجه بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي من استاد بابا يارا إلى مطار كوماسي مباشرة بعد الانتهاء من مباراة ميدياما، للبدء في رحلة العودة إلى القاهرة.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

ويلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي أمام ميدياما في غانا، اليوم، قبل أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بملاقاة يانج أفريكانز التنزاني في القاهرة.