شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

عاد اسم محمد شكري، ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا من جديد يطفو على سطح الأحداث ويدخل حسابات مسئولي القلعة الحمراء بعد ضياع فرصة التعاقد مع أحمد فتوح لاعب الزمالك ومحمد حمدي الظهير الأيسر لنادي إنبي وعدم التعاقد مع بديل مناسب للتونسي علي معلول بالرغم من وجود كريم الدبيس.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي، اقترحت فكرة استعادة شكري من جديد تحسبًا لرحيل التونسي علي معلول الذي ينتظر النادي الموقف النهائي من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بتجديد عقده أو الاكتفاء بما قدمه، خاصة أن هناك خلافات مبدئية مع وكيل اللاعب التونسي الذي طلب الحصول على مليون و800 ألف دولار راتبًا سنويًا ولمدة موسمين.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن كولر تحفظ على بعض الأمور المتعلقة باللاعب محمد شكري ولجأ إلى الأرجنتيني كارلوس برينجر مدرب الجوانب التخصصية، الذي أكد بدوره أن اللاعب بالفعل يعاني بعض القصور، لكنه قابل للتطور ليتم إرجاء حسم مصيره لحين الاجتماع القادم بين كولر ومسئولي النادي مع العودة لاستئناف التدريبات من جديد.

وأوضح المصدر أن كولر سيعقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح من أجل مناقشة كل الملفات المتعلقة بالصفقات الجديدة وحسم مصير الراحلين خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

واقترن اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك خلال الفترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأبدى اللاعب ترحيبه باللعب لصفوف الفارس الأبيض.

كريستو يشارك في التدريبات الجماعية

وفي سياق آخر، كان محمد الضاوي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي شارك في التدريبات الجماعية ‏التي أقيمت مساء أمس على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ‏وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي.‏

وخضع كريستو لفحص طبي قبل انطلاق المران، للاطمئنان على جاهزيته والتأكد من عدم ‏وجود أي شكوى طبية له قبل مشاركته في التدريبات.‏

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز ‏الفني للفريق عقب ختام بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال الذي أقيم في الإمارات، ‏مستغلًا عدم مشاركة الأهلي في أي بطولات رسمية، بسبب استعدادات المنتخب الوطني الأول ‏لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي، ‏قبل انطلاق المران، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين بعد إجراء أشعة جديدة لهم ‏بمتابعة الجهاز الطبي، والتأكيد على البرنامج التأهيلي الذي ينفذه كل لاعب.‏