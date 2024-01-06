الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى غياب معلول والجزيرى.. منتخب تونس يتعادل مع موريتانيا وديًا استعدادًا لأمم إفريقيا

ودية تونس وموريتانيا
ودية تونس وموريتانيا

تعادل منتخب تونس وديًا مع موريتانيا، بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وأقيمت المباراة على ملعب "حمادي العقربي" برادس قبل مشاركة المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت المباراة غياب ثنائي الأهلي والزمالك، علي معلول وسيف الدين الجزيري اللذين تواجدا على مقاعد البدلاء.

ويخوض منتخب تونس مباراة ودية أخيرة أمام الرأس الأخضر يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يناير قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا يوم السبت 13 يناير الجاري وتستمر حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات جنوب إفريقيا ومالي وناميبيا.

أما منتخب موريتانيا فيأتي في المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر وأنجولا وبوركينا فاسو.

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منتخب تونس منتخب موريتانيا مباراة ودية كأس الأمم الأفريقية على معلول سيف الدين الجزيري

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