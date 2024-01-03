الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. استدعاء مهاجم الزمالك لقائمة منتخب تونس في أمم إفريقيا

منتخب تونس
منتخب تونس

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، عن بديل مرتضى بن وناس مهاجم نادي قاسم باشا التركي، في قائمة منتخب تونس، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد أعلن استبعاد بن وناس من قائمة “ نسور قرطاج"، بسبب ظروف عائلية قاهرة.

 وأكد الاتحاد التونسي لكرة القدم، استدعاء سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك لقائمة منتخب تونس للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

قائمة منتخب تونس لأمم إفريقيا 2023

حراسة المرمى: البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن دحمان.

خط الدفاع: علي معلول - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - علي العابدي - أسامة الحدادي - حمزة الجالصي - علاء غرام - يان فاليري - وجدي كشريد.

خط الوسط: حسام تقا - حمزة رفيعة- أنيس بن سليمان - عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان - إلياس السخيري - محمد الحاج محمود.

خط الهجوم: يوسف المساكني - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - نعيم السليتي - مرتضى بن وناس - إلياس العاشوري.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية  "كوت ديفوار 2023"، خلال الفترة من 13 يناير المقبل 2024، وتستمر فعاليتها حتى 11 فبراير من العام ذاته.

ويقع المنتخب التونسي، في المجموعة الخامسة من أمم إفريقيا، والتي تضم كلا من نامبييا، ومالي وجنوب إفريقيا.

مجموعات أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى.. كوت ديفوار البلد المستضيف للمونديال القاري، وغينيا بيساو وغينيا الإستوائية، ونيجيريا.

المجموعة الثانية.. غانا والرأس الأخضر، والمنتخب الوطني الأول، وموزمبيق.

المجموعة الثالثة.. السنغال المتوج بالنسخة الأخيرة، وجامبيا والكاميرون، وغينيا.

المجموعة الرابعة.. بوركينا فاسو وموريتانيا، والجزائر وأنجولا.

المجموعة الخامسة.. تونس ونامبييا، ومالي وجنوب إفريقيا.

المجموعة السادسة.. المغرب وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

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