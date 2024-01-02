الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. توتنهام يجدد عقد لاعبه بابي مطر سار حتى 2030

بابي مطر سار
بابي مطر سار

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم، عن تجديد عقد لاعبه السنغالي بابي مطر سار حتى عام 2030.

ونشر نادي توتنهام بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله بأن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، وقع عقد جديد يربطه بالنادي حتى عام 2030.

وظهر بابي مطر سار في 18 من أصل 20 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مشاركًا في 16 مباراة مع فريقه توتنهام بصفة أساسية.

وافتتح بابي مطر سار رصيده من الأهداف بهدف أول في الانتصار على مانشستر يونايتد في أغسطس، إضافة لتسجيله هدف في الفوز على بورنموث في ليلة رأس السنة.

وشارك مطر سار في 33 مباراة مع توتنهام بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وانتقل بابي مطر سار إلى توتنهام في أغسطس 2021، وتمت إعارته إلى الفريق لمدة موسم، قبل أن يعود للفريق اللندني مرة أخرى.

وكان مطر سار جزءًا من تشكيلة السنغال المتوجة بكأس الأمم الأفريقية في فبراير 2022.

كما شارك بابي في مباراتين مع السنغال في كأس العالم 2022 في قطر ولديه الآن 16 مباراة دولية باسمه.

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