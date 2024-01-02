محمد صلاح يهدى ليفربول هدفين فى الانتصار على نيوكاسل بالدورى الإنجليزى

قاد المحترف المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنفيلد”، في ختام الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

في الدقيقة 13، تبادل داروين نونيز الكرة مع محمد صلاح ليطلق المهاجم الأوروجواياني تسديدة من داخل منطقة الجزاء أمام المرمى مباشرة، لكن مارتين دوبرافكا حارس نيوكاسل تصدى لتسديدته.

وسجل الكولومبي لويس دياز هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 18 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

واحتسب الحكم أنتوني تايلور ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد عركلة بوتمان لـ لويس دياز.

وتولى صلاح مهمة تنفيذ الركلة الجزائية في الدقيقة 22، لكن مارتين دوبرافكا حارس نيوكاسل تصدى لتسديدته، قبل أن ترتد الكرة لـ ترينت ألكسندر أرنولد الذي سدد الكرة خارج المرمى.

وفي الدقيقة 36، انفرد نونيز بمرمى نيوكاسل بعد قطعه الكرة من أحد المدافعين، لكنه أهدر الفرصة مرى أخرى بتصدي رائع من دوبرافكا، وسجل بيرن لاعب نيوكاسل هدفًا في الدقيقة 37، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

واستطاع صلاح تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 49 من هجمة رائعة بدأها لويس دياز الذي تلاعب بدفاعات نيوكاسل، ليمرر الكرة لـ داروين نونيز، الذي أعاد الكرة لـ "مو" ليضعها بدوره في الشباك، مسجلًا هدفه رقم 150 مع فريقه في الدوري الإنجليزي.

وعادل السويدي ألكسندر إيزاك النتيجة لـ نيوكاسل في الدقيقة 54، قبل أن يسجل كيرتس جونز الهدف الثاني لـ “الريدز” في الدقيقة 74 من متابعة لتمريرة زميله ديوجو جوتا.

وأحرز البديل كودي جاكبو الهدف الثالث لـ ليفربول في الدقيقة 78، من متابعة لتمريرة رائعة من محمد صلاح بوجه قدمه الخارجي.

وقلص الهولندي سفين بوتمان الفارق لـ نيوكاسل بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 81 بضربة رأسية.

وأحرز “مو” هدفه الثاني والرابع لـ ليفربول في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، بعد إهداره واحدة في الشوط الأول، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار في آخر مباراة قبل أمم إفريقيا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز التاسع.