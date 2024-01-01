الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فابينيو وروبيرتو فيرمينو يعودان إلى ليفربول: ماذا عن التفاصيل؟

فابينيو
فابينيو

تواجد البرازيليين فابينيو وروبيرتو فيرمينو، لاعبا اتحاد وأهلي جدة السعوديين في ملعب “أنفيلد رود”، لحضور مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد على ملعب “ أنفيلد رود” في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ أنفيلد”، في ختام منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج”، موسم 2023-2024.

وتواجد فابينيو متوسط ميدان اتحاد جدة، روبيرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة، في الظهور الأول لهما على ملعب “أنفيلد”، منذ الرحيل عن ليفربول، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور المتواجد في الملعب.

وكان فيرمينو قد رحل عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد نهاية عقده، لينتقل إلى أهلي جدة في صفقة انتقال حر.

أما فابينيو فانتقل إلى اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من ليفربول، مقابل 40 مليون يورو.

فابينيو ليفربول روبيرتو فيرمينو الدورى الانجليزى أنفيلد

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