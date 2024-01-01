الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيًا أمام نيوكاسل في آخر لقاء قبل كأس الأمم

صلاح
صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد في ختام الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

ويقود المصري محمد صلاح هجوم الريدز في أخر لقاء له، قبل التوجه لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس الأمم.

تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيًا أمام نيوكاسل في أخر لقاء قبل كأس الأمم

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، كوناتي، جوميز

خط الوسط: سوبوسلاي، إندو، جونز

خط الهجوم: دياز، نونيز، صلاح

بينما جاء تشكيل نيوكاسل كالآتي:

حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: ليفرمينتو، شار، بوتمان، برن

خط الوسط: لونجستف، جيماريش، مايلي

خط الهجوم: جوردون، إيزاك، جولينتون

ويخوض فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على بيرنلي بهدفين نظيفين في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق نيوكاسل يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق نيوكاسل يونايتد هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما خسر أمام كل من لوتون تاون بهدف نظيف ونوتينجهام فورست بنتيجة 1-3، في الجولتين الماضيتين من الدوري الإنجليزي.

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