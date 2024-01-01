إنجاز جديد ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستعد محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لمواجهة نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح وما ينتظره من أرقام قياسية أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- سيخوض محمد صلاح مباراته الخامسة عشر أمام نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

- ولعب محمد صلاح 14 مباراة أمام نيوكاسل يونايتد من قبل، بواقع مباراة بقميص تشيلسي، والبقية بقميص ليفربول، حيث حقق 11 انتصارًا، وثلاث تعادلات، ولا يعرف طعم الهزيمة أمام نيوكاسل.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 6 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة أيضًا.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد؟

- يسعى محمد صلاح لمواصلة تسجيل الأهداف من أجل الاقتراب من صدارة ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي.

ويتواجد محمد صلاح حاليًا في المركز الثاني في قائمة ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي، برصيد 12 هدفًا، خلف إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، صاحب الصدارة برصيد 14 هدفًا.

- يحتاج محمد صلاح لتسجيل هدف واحد على الأقل، ليصل إلى 150 هدفًا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويصبح صاحب الـ31 عامًا، خامس لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، بعد كل من روجر هانت (244 هدفًا)، جوردون هودسون (233 هدفًا)، إيان راش (229 هدفًا)، وبيلي ليدل (215 هدفًا).

ويملك صلاح 151 هدفًا في البريميرليج، وذلك بواقع 149 هدفًا مع ليفربول وهدفين مع فريقه الأسبق تشيلسي.

- شارك محمد صلاح في الانتصار على نيوكاسل يونايتد، وحال تحقيق الانتصار في مباراة اليوم، سيصبح أكثر الفرق التي يفوز عليها "مو" في مختلف المسابقات، بالتساوي مع وست هام يونايتد برصيد 12 مباراة.

محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

يذكر أن محمد صلاح يواصل تألقه رفقة ناديه وتحقيقه للأرقام القياسية خلال عام 2023 المنصرم.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" العالمية، المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، فإن محمد صلاح يُعد اللاعب الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى الذي سجل 15 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة في عام 2023 في الدوري الإنجليزي، منذ الأسطورة الفرنسية تيري هنري، نجم أرسنال، في عام 2003 والذي سجل 25 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

ترتيب ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، متفوقًا على أستون فيلا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.