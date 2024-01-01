ريال مدريد يمنح كيليان مبابي مهلة حتى 15 يناير لاتخاذ قراره النهائي

كشفت تقارير صحفية، عن تحرك إدارة نادي ريال مدريد، من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ودخل اليوم في الفترة التي يسمح له بالتوقيع لأي فريق دون الرجوع لناديه.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "ذا أثلتيك"، فإن إدارة ريال مدريد مستعدة للتحرك مرة أخرى من أجل ضم مبابي، مشيرة إلى أن الوضع اختلف كليًا عن السابق.



وترغب إدارة ريال مدريد في ضمان توقيع كيليان مبابي في أسرع وقت حتى لا يقع النادي في نفس الخطأ الذي وقع فيه في السنوات الماضية.

وأضافت "ذا أثلتيك" في تقرير، أن إدارة ريال مدريد مازالت على تواصل مع مبابي، وأن النادي حدد منتصف يناير، موعدًا نهائيًا ليحسم مبابي موقفه.