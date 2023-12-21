مبابى يعيد سان جيرمان للانتصارات بثلاثية فى ميتز ويعزز صدارته للدورى الفرنسى

استعاد باريس سان جيرمان نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 / 1 على ضيفه ميتز، مساء الأربعاء، في المرحلة الـ17 للمسابقة.



وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز بريست على ضيفه لوريان 4 / صفر، ورين على مضيفه كليمون 3 / 1، وليون على ضيفه نانت 1 / صفر، ونيس على ضيفه لانس 2 / صفر، وريمس على ضيفه لوهافر 1 / صفر.



كما فازستراسبورج على ضيفه ليل 2 / 1، وموناكو على مضيفه تولوز بنفس النتيجة، في حين تعادل مونبيلييه مع ضيفه أولمبيك مارسيليا 1 / 1.



وعلى ملعب (حديقة الأمراء) بالعاصمة الفرنسية باريس، افتتح فيتينيا التسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 49، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 60.



وأشعل ميتز المباراة مجددا، بعدما أحرز لاعبه ماثيو أودول هدفا في الدقيقة 72، لكن سرعان ما قضى مبابي على آمال الضيوف في التعادل عقب تسجيله الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 83.



وعقب تسجيله ثنائية، عزز مبابي صدارته لقائمة هدافي البطولة في الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 18 هدفا.



وارتفع صيد باريس سان جيرمان، الذي تعادل 1 / 1 مع مضيفه ليل في المرحلة الماضية، إلى 40 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد ميتز، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم والرابعة على التوالي، عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.



وواصل نيس صراع المنافسة على القمة، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه لانس.



وارتدى تيريم موفي دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي نيس في الدقيقتين 77 من ركلة جزاء و78 على الترتيب.



ورفع نيس، الذي تلقى خسارة موجعة 1 / 3 أمام مضيفه لوهافر في المرحلة الماضية، رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد لانس، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة منذ أكثر من 3 أشهر، عند 26 نقطة في المركز السابع.



واستمر موناكو في المركز الثالث بالبطولة، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه تولوز.



وتقدم فرانك ماجري لتولوز مبكرا في الدقيقة الخامسة، غير أن وسام بن يدر أحرز هدفي موناكو في الدقيقتين 26 و44 من ركلة جزاء على الترتيب.



ولعب موناكو بعشرة لاعبين عقب طرد أليكسندر جولوفين في الدقيقة 51.



وارتفع رصيد موناكو إلى 33 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد تولوز عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.



وحافظ ستاد بريست على تواجده مع الكبار، عقب فوزه الكبير 4 / صفر على ضيفه لوريان.



وتقمص المالي كاموري دومبيا دور البطولة في المباراة، عقب إحرازه أهداف بريست الأربعة في الدقائق 22 و25 و29 و45، ليسجل (سوبر هاتريك) في اللقاء.



ورفع بريست، الذي حقق فوزه الخامس في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد لوريان عند 12 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).



يذكر أن البطولة سوف تتوقف لمدة 23 يوما بسبب العطلة الشتوية واحتفالات أعياد الميلاد (كريسماس)، حيث من المقرر أن تستأنف فعالياتها في 12 يناير القادم.

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