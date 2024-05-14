لأسباب غامضة.. زوج يذبح زوجته بسلاح أبيض في أسوان

لقيت سيدة مصرعها ذبحًا على يد زوجها، صباح اليوم الثلاثاء، فى إحدى قرى مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وما زالت الأسباب غامضة حتى الآن، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة لاتخاذ اللازم.

التفاصيل حول الجريمة

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوجود جثة لسيدة لفظت أنفاسها الأخيرة ذبحًا فى إحدى المنازل بقرية سبيل العرب التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور توجه رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة لمعاينة الجثة والتحرى حول أسبابها.

وتبين بالتحريات الأولية أن الجثة لسيدة تدعى “أمانى. م إ”، 26 سنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة لذبحها بسلاح أبيض على يد زوجها، وما زالت الأسباب غامضة حتى الآن ولم يتبين السبب الحقيقي وراء الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة نظرًا لوجود شبهة جنائية، وسيتم عرضها على الطبيب الشرعي خلال الساعات القليلة الماضية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.