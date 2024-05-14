إصابة "سودانيين" بطلق ناري في أسوان

أصيب شخصان "سوداني الجنسية" بطلق ناري بسلاح "خرطوش" من مجهولين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بإحدى قرى مركز نصر النوبة شمال أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة نصرالنوبة شمال أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع إطلاق مجهولين لطلق ناري بسلاح "خرطوش" بقرية أرمنا التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة شخصين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

وتبين أن المصابين هما كلا من: مصعب آدم فضل، يبلغ من العمر 22 سنة، وهيثم أحمد حسين، عمره 30 سنة، سودانيين الجنسية.

ويباشر ضباط المباحث بمركز شرطة نصرالنوبة شمال أسوان تحقيقاتهم للوصول إلى المتهمين وارء الواقعه، والأسباب الكاملة حول إطلاقهم النار على المصابين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.