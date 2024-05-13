محافظ أسوان يتابع تنفيذ 22 مشروعًا بقرية العتمور قبلى ضمن "حياة كريمة"

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الجهود وتلافى كل الملاحظات والعقبات التى يتم رصدها مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للانتهاء من مختلف المشروعات فى مواعيدها المحددة، والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية لتوفير حياة كريمة للأهالى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

جولة ميدانية لتفقد عدد 22 من المشروعات الجارية بقرية العتمور قبلى

من جانبه، أكد اللواء ياسر عبدالشافى السكرتير العام المساعد، على قيام وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد عدد 22 من المشروعات الجارية بقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو، والتى تضم 18 تابعًا بإجمالى 32 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 13 مشروعًا بنسبة 100%، وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير وصيانة 3 مراكز شباب، وعدد من المدارس ووحدات لطب الأسرة ومكتب للبريد ونقطة للإسعاف، فضلًا عن مشروع تبطين الترع وإنشاء الكبارى عليها.

كما أوضح السكرتير العام المساعد أن الجولة شملت أيضًا تفقد عدد 9 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها ما بين 65 إلى 95% وتضم مشروعات إنشاء محطات الرفع والوصلات المنزلية، وإحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب والكهرباء، والفايبر والألياف الضوئية.

ولفت إلى أنه خلال الجولة التفقدية تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة حسن الاستقبال والتعامل مع المواطنين داخل المجمعات الحكومية والخدمية، والاهتمام بتيسير وتسهيل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين وضمان حصولهم على الخدمات المطلوبة فى أقصر وقت، بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله فى محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها، علاوة على عدم التهاون واستبدال المقاولين المقصرين لضمان دفع مستويات ومعدلات الإنجاز بجميع المشروعات الجارية.

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