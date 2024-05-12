الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عزل مديرة مدرسة النفق للتمريض بأسوان

أسوان
أسوان

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عزل واستبعاد مديرة مدرسة النفق للتمريض من الوظيفة، مع تولي وكيلة المدرسة بتسيير الأعمال وذلك لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، للضرب بيدٍ من حديد لمواجهة أى محاولات للفساد وتطبيقًا للشفافية والنزاهة.

جاء ذلك بعد ثبوت نقل ابنتها وعدد من الطالبات من مدرسة أبو سمبل السياحية للتمريض إلى بعض المدارس بمدينة أسوان، على الرغم من عدم مطابقة شروط ومجموع الالتحاق بين مدرسة أبو سمبل السياحية والمدارس الواقعة بمدينة أسوان مخالفة للوائح والضوابط القانونية المنظمة لذلك مما أثار حفيظة باقي الطالبات وأولياء الأمور. 

ووجَّه محافظ أسوان بالتحقيق مع المختصين والمسؤولين عن نقل الطالبات بالصف الأول أثناء العام الدراسي الحالي 2023/2024 لتوقيع العقوبات الرادعة عليهم في حالة ثبوت عدم الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة.

محافظ أسوان استبعاد عزل مديرة مدرسة التمريض نقل نجلتها

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