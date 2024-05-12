الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق سيارة أمام محطة وقود فى أسوان

حريق سيارة
حريق سيارة

تمكنت قوات الحماية المدنية في أسوان، من السيطرة على حريق اندلع في سيارة ملاكي بمنطقة الإشارة وسط المدينة وتحديدًا أمام محطة الوقود. 

 على الفور نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران التي اندلعت إثر الحريق قبل امتداده بالأماكن المجاورة،  ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات أو خسائر في الأرواح. 

تفاصيل الحريق 

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في سيارة ملاكي أمام محطة البنزين الواقعة عند منطقة الإشارة وسط المدينة. 

 وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالأماكن المجاورة لها خاصة محطة الوقود بمحيط الحريق، وتمت السيطرة على الحريق ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات أو خسائر في الأرواح. 

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحريق لمعرفة السبب الحقيقي لنشوب الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

أسوان حريق سيارة ملاكي محطة الوقود الحماية المدنية السيطرة علي حريق

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