محافظ أسوان: حققنا أعلى معدلات السيطرة على حريق سيارة بمحطة وقود

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود إحتواء الحريق الذي إندلع بسيارة داخل إحدى محطات الوقود المجاورة لمنطقة الإشارة بإمتداد طريق كسر الحجر بمدينة أسوان دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأوضح محافظ أسوان، أنه تم تحقيق أعلى معدلات السيطرة فى وقت قياسي على الحريق قبل إمتداده للمنطقة السكنية المجاورة، وتم متابعة جهود الإحتواء من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة بإشراف من العميد أحمد عز.

الدفع بـ4 سيارات إطفاء

وأشار العميد أحمد عز، إلى أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان تم توجيه الجهات المعنية من قوات الحماية المدنية، والتي قامت بالدفع بـ4 سيارات إطفاء، كما تم الدفع بسيارة الإسعاف، ونقل حالتين تعرضا لإغماء إلى مستشفى الصداقة التخصصي لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

ولفت إلى أنه تم في نفس الوقت فصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي، وتواجد القيادات الأمنية، وأيضًا التنفيذية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ممثلة في نائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح والعاملين بحي غرب، وكذلك غرفة العمليات بالمحافظة، وتم إحتواء الحريق وإخماده بشكل كامل.

الحريق