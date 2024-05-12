الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تعليم أسوان" تبدأ عرض المراجعات النهائية للثانوية العامة عبر المنصة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، جدول المراجعات النهائية للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الثانوية "العام"، حيث يتم شرح مراجعات المواد الدراسية عبر منصة البث المباشر للمحافظة.

وبدأ عرض المراجعات النهائية للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الثانوية العامة، اليوم الأحد، ويستمر حتى الخميس القادم الموافق 16 مايو الجاري.

مواعيد عرض المواد الدراسية 

وتضمن جدول المواد الدراسية للمرحلة الثانوية "العام"، والتي يتم عرضها عبر منصة البث المباشر لمحافظة أسوان التالي:

يشمل اليوم الأحد مراجعة مواد التاريخ للصف الثاني الثانوي، والجغرافيا، ومادة اللغة الأجنبية الأولى " الإنجليزية"، للصف الثالث الثانوى.

بينما يتضمن يوم الخميس مراجعة مواد التاريخ والفيزياء للصف الأول والثالث الثانوي.

ويبدأ عرض المواد الدراسية للمرحلة الثانوية "العام" عبر منصة البث المباشر لمحافظة أسوان، طبقًا للجدول المعلن فى تمام الساعه الـ9 صباحًا ويستمر حتى الـ12 ظهرًا.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بأسوان أن يمكن للطالب الدخول على المنصة ومشاهدة الحصص التي سبق شرحها من خلال الحساب الموحد وبرنامج الTeams، عبر الرابط التالى 👇👇

https://livestream.moe.gov.eg/

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مديرية التربية والتعليم بأسوان المراجعات النهائية الثانوية العامة منصة البث المباشر لمحافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني

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