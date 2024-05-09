محافظ أسوان يكلف بتفقد نسب مشروعات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبدالشافى بالقيام بجولة تفقدية لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات الإدارة المحلية الجارية داخل قرى مركز إدفو.

جاء ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وبمرافقة فريق وحدة حياة كريمة، ومدير المشروعات بالمحافظة، علاوة على نائب رئيس مركز ومدينة إدفو، ومديرى المشروعات والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، فضلًا عن مسئولى الشركات المنفذة.

مشروعات الإدارة المحلية موزعة على مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو

وخلال الجولة أكد اللواء ياسر عبدالشافى، السكرتير المساعد، أن مشروعات الإدارة المحلية موزعة على مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو بإجمالى 19 مشروعًا متنوعًا ما بين وحدات إطفاء ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى الأسواق التجارية.

وأشار إلى أن الجولة الميدانية شملت تفقد مشروع إنشاء سوق الكرابلة بالرمادى قبلى، وإنشاء وحدة الإطفاء بالنخل بالرمادى بحرى، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء موقف السيارات بالغنيمية بالرمادى بحرى، وإنشاء وحدة الإطفاء بقرية عمرو بن العاص بوادى الصعايدة، فضلًا عن تفقد مشروع إنشاء موقف سيارات الشيخ عامر بمدينة إدفو.

وشدد اللواء ياسر عبدالشافى، خلال الجولة الميدانية، على ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود، وعدم السماح بأى تأخير فى نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لانتهاء المشروعات مع استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولًا بأول، بجانب الاهتمام بتنسيق الموقع العام بمحيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة.

جانب من المتابعة الميدانية