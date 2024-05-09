الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكلف بتفقد نسب مشروعات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة الميدانية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبدالشافى بالقيام بجولة تفقدية لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات الإدارة المحلية الجارية داخل قرى مركز إدفو.

جاء ذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وبمرافقة فريق وحدة حياة كريمة، ومدير المشروعات بالمحافظة، علاوة على نائب رئيس مركز ومدينة إدفو، ومديرى المشروعات والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، فضلًا عن مسئولى الشركات المنفذة.

مشروعات الإدارة المحلية موزعة على مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو

وخلال الجولة أكد اللواء ياسر عبدالشافى، السكرتير المساعد، أن مشروعات الإدارة المحلية موزعة على مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو بإجمالى 19 مشروعًا متنوعًا ما بين وحدات إطفاء ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى الأسواق التجارية. 

وأشار إلى أن الجولة الميدانية شملت تفقد مشروع إنشاء سوق الكرابلة بالرمادى قبلى، وإنشاء وحدة الإطفاء بالنخل بالرمادى بحرى، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء موقف السيارات بالغنيمية بالرمادى بحرى، وإنشاء وحدة الإطفاء بقرية عمرو بن العاص بوادى الصعايدة، فضلًا عن تفقد مشروع إنشاء موقف سيارات الشيخ عامر بمدينة إدفو. 

وشدد اللواء ياسر عبدالشافى، خلال الجولة الميدانية، على ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود، وعدم السماح بأى تأخير فى نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لانتهاء المشروعات مع استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولًا بأول، بجانب الاهتمام بتنسيق الموقع العام بمحيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة.

جانب من المتابعة الميدانية
جانب من المتابعة الميدانية
جانب من المتابعة الميدانية
جانب من المتابعة الميدانية
محافظ أسوان مشروعات الإدارة المحلية معدلات التنفيذ جولات ميدانية المبادرة الرئاسية

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتابع تلقى المراكز التكنولوجية طلبات المواطنين فى مخالفات البناء

أسوان أفضل محافظات الجمهورية فى توطين النظم والتكنولوجيا

رئيس جامعة أسوان يبحث التعاون مع وزارة الإسكان

ضمن احتفالات عيد العمال.. حلقة بحثية عن العمل وعجلة التنمية بـ"ثقافة أسوان"

محافظ أسوان يتابع طلبات التصالح ويستفسر من المواطنين عن التسهيلات المقدمة

محافظ أسوان يعلن تنفيذ مشروع متكامل للصرف بـ30 مليون جنيه

محافظ أسوان يوجه مسئولي التموين بالإعلان عن أسعار الخبز السياحى والفينو

أهالي قرية المضيق يقدمون شكرهم لمحافظ أسوان لاستجابته الفورية لمطالبهم

الأكثر قراءة

حريق بمحيط فيلا عبد الحليم حافظ فى المهندسين

خرائط الأقمار الصناعية تكشف عن جريمة إسرائيلية كبرى فى رفح.. ماذا يحدث؟

ماذا فعل بالنصف الآخر.. عاطل يقتل جارته ويحتفظ بنصف الجثة فى الثلاجة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

انقسامات وغضب عارم.. مطالب إسرائيلية بإقالة "بن غفير" بعد تغريدته عن بايدن

الزمالك يُثير أزمة "نادى القرن" من جديد أثناء السفر للمغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين

حماس تؤكد التزامها بموافقتها على ورقة الوسطاء رغم اقتحام إسرائيل لرفح

إسرائيل: تهديد بايدن بوقف الأسلحة "مخيب للآمال"