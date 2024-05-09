الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بسبب وجبة فسيخ فى أسوان

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية

شهدت قرية النجاجرة بمردينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، تعرض 5 أشخاص من أسرة واحدة، لتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة فسيخ  فاسدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة 

بدأت الواقعة، عندما استقبل مستشفى كوم أمبو، 5 حالات من أسرة واحدة، تظهر عليهم أعراض قيء وإسهال، ويشتبه تعرضهم لتسمم غذائى نتيجة تناولهم وجبة فاسدة، وتم حجزهم بالمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المصابين الخمسة، هم: سينيودي زكريا ٢٦سنة ومارين اسعد ٣٠ سنة وجوزفين زكريا ٢٤سنة ونرمين بطرس ٢٤سنة ومينا بركات ٨ سنوات 
والخمسة مقيمون قرية النجاجرة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

تسمم غذائي وجبة فسيخ فاسدة قرية النجاجرة شمال أسوان مستشفى

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