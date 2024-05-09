الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسوان يبحث التعاون مع وزارة الإسكان

اللقاء
اللقاء

التقى الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس أحمد عبدالعظيم رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة والدكتور محمد زكريا مستشار رئيس الجامعة الهندسي والاستاذ اسلام يوسف مستشار رئيس الجامعة. 

سبل التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الإسكان

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار التشاور في كل ما يتعلق بسبل التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الإسكان.

وأضاف رئيس جامعة أسوان، أن الزيارة أثمرت عن التشاور حول نقل اصول مستشفي ١٥٨ بمدينة أسوان الجديدة لصالح جامعة أسوان من أجل خدمة مجتمع مدينة أسوان الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالجانب الطبي كما تمت الموافقة علي تسليم الأرض المخصصة لإنشاء الجامعة الأهلية بمدينة أسوان الجديدة بمساحة ٥٠ فدان لصالح جامعة أسوان.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن عثمان بالتطورات، والتوسعات التي تشهدها مدينة أسوان الجديدة. 

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور وليد عباس تقديرًه للجهود المتميزة التي تبذل بجامعة اسوان، واعتزازًه دائما بعلاقات التعاون بين جامعة أسوان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبخاصة في مدينة أسوان الجديدة. 

رئيس جامعة أسوان نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان سبل التعاون لقاء

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