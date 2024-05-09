الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: تقديم الدعم والمساندة لإنجاح مشروع القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

جانب من القوافل التعليمية
جانب من القوافل التعليمية

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية داخل عدد من المدارس بأسوان. 

جاء ذلك تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والولاء"، وتفعيلًا لاستراتيجية "بناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

فعاليات مشروع القوافل التعليمية

ولفت محافظ أسوان إلى أن هذه القوافل تستهدف الارتقاء بجودة الحياة وتنمية الجوانب التعليمية لطلاب مرحلة الثانوية العامة، وتأهيلهم لخوض ماراثون امتحانات نهاية العام، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية التي تسهم في تحقيق أحلامهم، وأولياء أمورهم للالتحاق بكليات القمة. 

وقدَّم المحافظ شكره لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي، على ما يتم بذله من جهود متميزة لتحقيق العوائد الإيجابية من القوافل التعليمية على الوجه الأكمل. 

من جهته، أوضح ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن مشروع القوافل التعليمية يعتبر من أهم المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية وتعمل على توسيع قاعدتها لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن هذه القوافل تعمل على الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب وزيادة معدلات التحصيل الدراسي لهم لتحقيق أفضل النتائج ومزيد من النجاحات خلال سنواتهم التعليمية. 

فيما أشار المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إلى أن مشروع القوافل التعليمية يسهم في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعي والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، موضحًا أن ذلك يتم من خلال توفير حزمة من المحاضرات الدراسية المتنوعة لنخبة من خبراء المواد الدراسية المختلفة من أجل تقديم منتج تربوى متطور وخدمة تعليمية مجانية للطلاب. 

جانب من القوافل التعليمية
جانب من القوافل التعليمية
جانب من القوافل التعليمية
جانب من القوافل التعليمية
جانب من القوافل التعليمية
جانب من القوافل التعليمية
محافظ أسوان مشروع القوافل التعليمية تقديم الدعم والمساندة طلاب الثانوية العامة قرى حياة كريمة

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