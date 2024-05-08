الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع طلبات التصالح ويستفسر من المواطنين عن التسهيلات المقدمة

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، منظومة وآلية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى الملحق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان. 

جولة محافظ أسوان التفقدية بالمركز التكنولوجى 

وعقب استفسار محافظ أسوان من المواطنين عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتذليل أى عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح فى مخالفات البناء، ناشدهم بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة بواقع 10 مراكز لاستثمار هذه الفرصة التى أتاحتها الدولة المصرية للمرة الثانية وتستمر لمدة 6 أشهر بهدف تحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى بتقنين أوضاعهم حتى يتسنى لهم استكمال إجراءات توصيل المرافق المختلفة. 

وأكد اللواء أشرف عطية، أن الجهات المعنية تعمل للحفاظ على حق الدولة والمواطن من خلال إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة، ولهذا فقد تم التوجيه بوضع بانرات خاصة بذلك داخل وخارج المراكز التكنولوجية، وتوزيع إستيكرات وملصقات توضيحة لتعريف المتقدمين بمنظومة التقديم، والأوراق والمستندات المطلوبة. 

وحضر جولة محافظ أسوان التفقدية كلًا من: المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى. 

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم سبل الدعم لهم لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء. 

ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن. 

الجدير بالذكر أن انطلق، أمس اليوم الأول لفتح باب تلقى طلبات المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وذلك وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم جميع سبل الدعم لهم. 

محافظ أسوان طلبات التصالح المركز التكنولوجي التسهيلات مخالفات البناء

مواد متعلقة

نافسوا 33 دولة.. "تعليم أسوان" تكرم المتفوقين في اختبار TOFAS للرياضيات

العثور على جثة شخص ملقاة وسط الزراعات بأسوان

غدًا.. انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والتعليم الفني بأسوان

إخماد حريق هائل داخل مخزن خردة شمال أسوان (صور)

تزامنًا مع عيد الربيع.. حديقة النباتات بأسوان تستقبل 1200 زائرا من مختلف الجنسيات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بالطريق الصحراوى فى أسوان

بالأسماء.. إصابة 5 فى حادث انقلاب ملاكى شمال أسوان

بالأسماء.. مصر وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم شمال أسوان

الأكثر قراءة

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

دونالد +18.. ممثلة أفلام إباحية تكشف ما دار بينها وبين ترامب (صور)

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

مصدر بالجبلاية يفجر مفاجأة: حسين الشحات مهدد بالحبس فى أزمة الشيبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة