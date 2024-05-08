محافظ أسوان يتابع طلبات التصالح ويستفسر من المواطنين عن التسهيلات المقدمة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، منظومة وآلية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بالمركز التكنولوجى الملحق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

جولة محافظ أسوان التفقدية بالمركز التكنولوجى

وعقب استفسار محافظ أسوان من المواطنين عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتذليل أى عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح فى مخالفات البناء، ناشدهم بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة بواقع 10 مراكز لاستثمار هذه الفرصة التى أتاحتها الدولة المصرية للمرة الثانية وتستمر لمدة 6 أشهر بهدف تحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى بتقنين أوضاعهم حتى يتسنى لهم استكمال إجراءات توصيل المرافق المختلفة.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن الجهات المعنية تعمل للحفاظ على حق الدولة والمواطن من خلال إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة، ولهذا فقد تم التوجيه بوضع بانرات خاصة بذلك داخل وخارج المراكز التكنولوجية، وتوزيع إستيكرات وملصقات توضيحة لتعريف المتقدمين بمنظومة التقديم، والأوراق والمستندات المطلوبة.

وحضر جولة محافظ أسوان التفقدية كلًا من: المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم سبل الدعم لهم لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.

ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن انطلق، أمس اليوم الأول لفتح باب تلقى طلبات المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وذلك وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم جميع سبل الدعم لهم.