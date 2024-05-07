تزامنًا مع عيد الربيع.. حديقة النباتات بأسوان تستقبل 1200 زائرا من مختلف الجنسيات

شهدت الحدائق والمتنزهات فى أسوان، ومنها الحديقة النباتية وفريال، تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الربيع، توافد كبير للآسر والعائلات للاحتفال بشم النسيم من خلال قضاء أوقات ممتعه وعلى طريقتهم الخاصة برفقة أسرهم وأطفالهم وسط المساحات الخضراء الواسعة وأجواء الطبيعة الرائعة.

وقال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية،: تزامنًا مع الاحتفال بشم النسيم شهدت الحديقة توافد عدد كبير من الأسر لأن الحديقة من أهم المقاصد والمزارات السياحية بأسوان.

أعداد زائري الحديقة النباتية

وأضاف لـ"الدستور" بلغ عدد الوافدين علي زيارة الحديقة النباتية تزامنًا مع الاحتفال بعيد الربيع من المصريين والسائحين 1200شخصا، 150 اجنبي من مختلف الجنسيات، و1050 مصرى.

وأوضح أن موقع الحديقة النباتية وسط جزير بضفاف النيل يجعلها رحله مميزة لدى للعديد من الأهالي والسائحين، مشبرًا إلي أن المساحات الخضراء الواسعة تجعل الأهالي يحرصون علي اصطحاب المأكولات والمشروبات وقضاء اليوم برفقة أسرهم.

وأكد أن الحديقة النباتية تعتبر مقصدًا بارزًا للسائحين طوال أيام السنة، فهى تحتوى على 800 نبات من الأنواع الاستوائية وشبه إستوائية ونادرة .

جدير بالذكر أن مساحة الحديقة النباتية تبلغ 18 ألف فدان وسط ضفاف نهر النيل.