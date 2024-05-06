بعد غرق طفل.. محافظ أسوان يُحذر المواطنين من السباحة بالمناطق الخطرة

حذر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المواطنين من السباحة فى المناطق الخطرة بمياه النيل للحفاظ على سلامتهم من التعرض لأى أضرار، وخاصة بعد تعرض الطفل كريم عبدالله عباس 13 سنة، للغرق خلال السباحة بمجرى نهر النيل أسفل كوبرى أسوان الملجم.

محافظ أسوان يعزى أسرة الطفل

أعرب عطية عن خالص تعازيه لأسرة الطفل كريم، وهو الذى يتطلب معه تكثيف الوعى لدى الأسرة بمنع أبنائهم من السباحة فى هذه الأماكن، فضلًا عن قيام المسئولين بالمسطحات المائية بتكثيف جهود متابعة حركة المراكب النيلية، ومراقبة المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين للحفاظ على السلامة العامة.

ولقى طفل مصرعه غرقًا، مساء اليوم، أثناء السباحة فى مياه نهر النيل أسفل كوبرى أسوان الملجم، تزامنًا مع احتفالات المواطنين بشم النسيم، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل غرق طفل أثناء السباحة

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بمصرع طفل إثر غرقه أثناء السباحة في مياه نهر النيل أسفل كوبرى أسوان الملجم، باعتبارها أبرز الأماكن التى يسبح فيها الأهالي للهروب من حرارة الطقس الحار، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة، واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه بعد قرار النيابة العامة.

وتبين أن الغريق الذي لقي مصرعه يدعى كريم عبدالله عباس عبدالمنعم 13 سنة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وتمت معاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.