الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رياضة أسوان: 100 مستفيد بمعسكر الرياضة من أجل التنمية "ليقاتي مهارتي"

معسكر الرياضة من
معسكر الرياضة من أجل التنمية "ليقاتي مهارتي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بالتعاون مع منظمة اليونيسف، معسكر الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "ليقاتي مهارتي"، حيث أقيمت فعاليات المعسكر داخل مركز شباب الزويدية بمدينة إدفو شمال المحافظة. 

فعاليات معسكر الرياضة من أجل التنمية

 

وشارك خلال فعاليات معسكر الرياضة من أجل التنمية 100 مستفيد، واستمرت فعالياته على مدار 3 أيام متواصلة في مركز شباب الزويدية. 

ويهدف البرنامج إلى تطبيق المهارات الحياتية عن طريق الألعاب الرياضية وممارسة الرياضة للفتيات، في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة إدماج جميع فئات المجتمع في البرامج التدريبية والرياضية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة بالمجتمع.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وناصر مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

معسكر الرياضة من أجل التنمية
معسكر الرياضة من أجل التنمية "ليقاتي مهارتي
معسكر الرياضة من أجل التنمية
معسكر الرياضة من أجل التنمية "ليقاتي مهارتي
معسكر الرياضة من أجل التنمية مديرية الشباب والرياضة بأسوان فعاليات مركز شباب الزويدية 100 مسفيد

مواد متعلقة

بالأسماء.. 4 مصابين إثر انقلاب سيارة جنوب أسوان

لخدمة 17 ألف نسمة.. "حياة كريمة" بأسوان تتابع ميدانيًا 27 مشروعًا بقرية فارس

أسقف أسوان يستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد (صور)

10 مراكز تكنولوجية لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بأسوان

محافظ أسوان يوجه برفع كفاءة الحدائق.. وإنشاء معرض لمنتجات التمور

أسقف أسوان يؤدى صلوات القداس الإلهى بكاتدرائية رئيس الملائكة

لا خسائر.. السيطرة على حريق بمنزل مكون من طابقين فى أسوان

سقط بالخطأ.. غرق شخص من ذوى الهمم بنهر النيل شمال أسوان

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا | عاجل

عصام صاصا يدهس شابًا بسيارته على الطريق الدائرى.. هل هرب من موقع الحادث؟

الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

خطوة بخطوة.. طريقة عمل المنجاونة البورسعيدي في عيد بشم النسيم

بدائل حديقة الحيوان.. أماكن خروج في شم النسيم 2024 للأسرة بأسعار اقتصادية

من يقف خلف احتجاجات الطلاب فى الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا | عاجل

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

صور

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح

من يقف خلف احتجاجات الطلاب فى الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل؟