لخدمة 17 ألف نسمة.. "حياة كريمة" بأسوان تتابع ميدانيًا 27 مشروعًا بقرية فارس

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة ”التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

تفقد 27 مشروعًا بقرية فارس

قامت وحدة حياة كريمة فى محافظة أسوان بتفقد 27 مشروعا بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو يستفيد منها 17 ألف نسمة داخل 9 توابع.

من جانبه، أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتنفيذ ونهو مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها.

ولفت إلى أن أعضاء الوحدة قاموا بمتابعة 27 مشروعا حيث تم الانتهاء من 18 مشروعا بنسبة 100%، وتضم مشروعات المجمع الخدمى والزراعى، وإنشاء وإحلال وتطوير وصيانة المدارس ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب، وإحلال وتجديد محطات مياه الشرب، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء، والعمارات السكنية، وتبطين الترع، ولوحة توزيع الكهرباء، ونقطة الإسعاف، فيما جار العمل فى 9 مشروعات وهى مشروعات خاصة بمراكز الشباب ومحطة المعالجة ومحطتى الرفع والغاز الطبيعى.

وأشار إلى أنه تم حصر عدد من الملاحظات بالقطاعات المختلفة، وتم توجيه الجهات المختصة لتلافيها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء منها، وبالتالى تشغيلها لتحقيق العوائد الإيجابية التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى.

مشروعات حياة كريمة بقرية فارس

مشروعات حياة كريمة

حياة كريمة