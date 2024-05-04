استعدادا للصيف.. محافظ أسوان: تسخير الإمكانيات لتحسين ضغوط مياه الشرب

تستعد أسوان فى خطوة استباقية لفصل الصيف ولضمان تدفق مياه الشرب للمناطق السكنية المختلفة، وخاصة الواقعة على مرتفعات جبلية والنقاط الساخنة.

استعدادات أسوان لفصل الصيف

ومن جانبه أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب رؤساء القطاعات ومسئولى الجهات المعنية بالشركة لتسخير كافة الإمكانيات للجاهزية الكاملة من أجل تحسين ضغوط مياه الشرب بمختلف المناطق والقضاء على ضعفها وإنقطاعها وإنتظامها بشكل مستمر.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية للقضاء على البؤر والمشاكل التى تظهر بالنقاط الساخنة مع إرتفاع درجات الحرارة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

ولفت إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فقد نجحت المحافظة من خلال الدعم المتواصل لمجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بقيادة الدكتور عاصم الجزار فى تنفيذ العديد من المشروعات العاجلة التى أنهت معاناة المواطنين بالمناطق التى كانت تعاني من الضعف والإنقطاع المتكرر لمياه الشرب من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات لرفع قدرات المحطات والمرشحات، مع إحلال وتجديد الشبكات والخطوط للبنية التحتية بشكل كامل.

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوى بأن المناطق الساخنة بمدينة أسوان ومنها عباس فريد، وكسر الحجر، والصداقة الجديدة والمحمودية تشهد حاليًا تنفيذ خطط فنية وهندسية، كما أنه جارى رفع كفاءة محطة مياه جبل تقوق وتجديد المروقات وإحلال وتجديد لبعض وحدات المحطة، إضافة إلى الحل الدائم للإنتهاء من الخزان الأرضى، أما فيما يخص منطقة الصداقة الجديدة جارى تغيير الخط القديم جى آر بى 600مللى بمنطقة حى الصداقة الجديد بخط حديد، علاوة على الإنتهاء من إصلاح المطرقة المائية، والعمل على تقليل مسببات الأعطال الدائمة، وهو ما ساهم فى أن تشهد الفترة الأخيرة الإنتهاء من مشاكل الإنقطاع وضعف المياه.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمنطقة المحمودية فقد تم وضع خطة لتنفيذ محطة رفع وخزان علوى بسعة 2000 متر مكعب، وخطوط ناقلة وخطوط توزيع، وتكامل مع ذلك تنفيذ البرامج التدريبية لتشغيل وصيانة شبكان المياه لبناء القدرات لمهندسى التشغيل والصيانة وبعض الإدارات والقطاعات ذات الصلة بالشركة حيث كان من أبرز مخرجات البرنامج التدريب على عمل خطط صيانة شبكات المياه.