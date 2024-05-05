الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية مجانية في واحة سيوة

تحصين الماشية
تحصين الماشية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة تحصين المواشي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 

ونظمت محطة بحوث سيوة التابعة لمركز بحوث الصحراء القافلة البيطرية الثانية في واحة سيوة للموسم الثالث على التوالى، تحت إشراف الدكتور  حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء وبتكاليف من  رئيس شعبة الانتاج الحيوانى والدواجن وبالاشتراك مع قسم صحة الحيوان والدواجن وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة للساحل الشمالى وسيوة، حيث قامت القافلة المرور على بعض قرى واحة سيوة مثل سيوة، الشحايم، الدكرور، دهيبة، بهى الدين، المراقى  وتم الكشف الظاهرى على عدد حوالى 1400 أبقار، 130 جاموس، 3000 أغنام وماعز وبعض تجمعات ومزارع الدواجن وأبراج الحمام ومزرعة ارانب. 

وتابعت القافلة شكاوى الأهالي والأمراض المختلفة التى تظهر على القطعان وعلاج الحالات المرضية واعطاء الادوية البيطرية والتحصينات غير سيادية والاستشارات البيطرية والتغذاوية بالمجان. 

كما شملت القافلة المرور على بعض القرى ذات التجمعات الحيوانية الكبيرة والمزارع المختلفة مع المرور على الاهالى كل فى مكانة على حوالى 20 تجمع كبير وحوالى 120 اسرة فى هذه القافلة. وقد حظيت القافلة برضاء أهالي واحة سيوة والاهتمام والمتابعة الصحية البيطرية للقطعان الحيوانية بالواحة وطالبوا باستمرار هذه القوافل البيطرية وتوفير الادوية البيطرية فى فصل الصيف خاصة المستخدمة فى مكافحة الامراض الطفيلية التى لها تاثير سلبى كبير على صحة الحيوان والتى تؤدى فى بعض الأحيان الى نفوق مواشيهم.

وكان أكد الدكتور خالد مرسي مدير عام الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  أن الوزارة تستعد لتحصين أكثر من 4مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعين وحمى الوادي المتصدع بالمحافظات خلال شهر رمضان وتبدأ الأسبوع المقبل وذلك في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تجرى في القرى والنجوع لحماية الثروة الحيوانية.

بحوث الصحراء ينظم قافلة بيطرية مجانية واحة سيوة بمحافظة

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