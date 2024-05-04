سقط بالخطأ.. غرق شخص من ذوي الهمم بنهر النيل شمال أسوان

لقي شخص من ذوي الهمم مصرعه غرقًا، مساء اليوم السبت، إثر سقوطه فى مياه نهر النيل عن طريق الخطأ، وذلك بقرية الفقراء بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حول الغرق



وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بسقوط شخص من ذوي الهمم فى مياه نهر النيل عن طريق الخطأ بقرية الفقراء التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة.



وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والتحرى حول أسباب الواقعة، وتبين أنه أثناء مروره سقط عن طريق الخطأ، فى مياه النيل ونظرًا لعدم قدرته على السباحة لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة.



واستقبلت مشرحة إدفو العمومية جثة شخص من ذوى الهمم لفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا بعد سقوطه فى مياة نهر النيل عن طريق الخطأ.



وكشف مفتش الصحة على الجثة تبين أنها لشخص يدعى "ياسر مصطفى أحمد محمد"، يبلغ من العمر 36 عامًا، مقيم بقرية الفقراء التابعة لدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وتبين بالكشف الطبي أنه لا يوجد أى إصابات بجميع أجزاء الجسم، ولديه إعاقة حركية بالذراعين واليدين والساقين والقدمين منذ الولادة.

سبب الوفاة



وتبين أيضًا أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ما أدى إلى توقف الدورة التنفسية وهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف القلب، ولا توجد أي شبه جنائية بالواقعة.



ومازالت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وسيتم فى الساعات القادمة استخراج تصريح الدفن وتسليمه إلى أهله وذويه بعد قرار النيابة بتضيع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.