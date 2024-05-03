اندلع في 200 نخلة.. استمرار أعمال تبريد حريق النخيل بإدفو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود السيطرة على حريق إندلع بعدد من أشجار النخيل بقرية الصعايدة بكلح الجبل التابعة لمركز إدفو حيث تم التدخل السريع لمواجهة الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

6 سيارات إطفاء تسيطر على الحريق

من جانبه، أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه فى ظل المتابعة اللحظية من محافظ أسوان فقد تم السيطرة على الحريق وسط مشاركة لـ 6 سيارات مطافئ، وطلمبات وموتورات ضخ المياه.

ولفت إلى أن الحماية المدنية بإدفو، وأيضًا القيادات الأمنية وأهالى القرية، شاركوا في أعمال تقليم أشجار النخيل التى اندلع فيها الحريق بواقع 200 نخلة، وتم تنفيذ أعمال التبريد والسيطرة على النيران واحتوائها بالشكل المطلوب.