أشهرها "كلب البحر".. أسعار الفسيخ والرنجة في سوق كوم أمبو (صور)

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الربيع أو شم النسيم، وبالرغم من تغير الوسائل الاحتفالية للأهالي، إلا أن هناك طبق رئيسي لا يمكن الاستغناء عن تناوله أبدًا أثناء الاحتفال، حيث أنه بمثابة عادة موروثة من أيام الفراعنة ويتم تطبيقها حتى الآن وهو تناول الأسماك المملحة "الفسيخ" باعتبارها أكلة بارزة لهم سواء في هذا الوقت أو في فصل الصيف عمومًا.

توافد الأهالي على شراء فسيخ "كلب البحر" والرنجة في أسوان

"كلب البحر، والراية، والبورى، والرنجة" جميعها أسماك يتم تداولها في محال الفسيخ في أسوان تزامنًا مع عيد الربيع أو شم النسيم، حيث يتوافد الأهالي على شرائها بشكل كبير جدًا مما يؤدي إلى انتعاش تجارتها لدى جميع البائعين في هذا التوقيت.

يتم بيع فسيخ "كلب البحر" في قطع صغيرة معبأة في زيت، وكذلك يتم بيع أسماك كاملة بأحجام مختلفة. يحصد فسيخ "كلب البحر" أعلى نسبة مبيعات في محال الفسيخ الأسوانية، حيث أنه ليس مفضلًا لدى أهالي المحافظة فقط بل أيضًا بالنسبة لجميع الزوار والسائحين.

تباينت أسعار الفسيخ في الأسواق الأسوانية، حيث اختلفت الأسعار في أسواق المراكز التابعة لمحافظة أسوان عن أسعار المدينة، ولكن نسبة الاقبال على الشراء والانتعاش لم تختلف أبدًا بل حركة البيع منتعشة في جميعها.

أسعار الفسيخ والرنجة بسوق كوم أمبو

وقال إبراهيم سردينة بائع فسيخ بأسواق كوم أمبو شمال أسوان، إن ملوحة كلب البحر والراية تعد أشهر أنواع الأسماك المملحة والمفضلة لدى الأهالي، وأنها تحقق نسبة بيع كبيرة في عيد الربيع أو شم النسيم، موضحًا أن تنتعش حركة بيعهم بشكل كبيرا تزامنًا مع هذا الموسم.

وأكد لـ"الدستور" أن أسعار الملوحة اختلفت تباينًا مع اقتراب عيد الربيع. موضحا أن هناك أنواعًا مختلفة من الملوحة، حيث تُباع بشكل كامل وأخرى مُقطعة وموضوعة في علب بأوزان متنوعة تبدأ من ربع كيلو حتى كيلو.

وأشار إلى أنه خلال موسم عيد الربيع، يتوافد الأهالي لشراء الملوحة والفسيخ، وبالنسبة لأسعار الملوحة والفسيخ، أوضح أن سعر كيلو الملوحة من سمك الكلب البحر، سواء النوع العادي أو المُقطع، يتراوح ما بين 200 إلى 250 جنيهًا. أما سعر كيلو الفسيخ فيصل إلى 130 جنيهًا.

توافد الأهالي على شراء الملوحة.. وطريقة تصنيعها

وأوضح محمد يوسف، أحد أصحاب محال الفسيخ في السوق السياحي بأسوان، أن حركة البيع ازدادت بشكل كبير مع اقتراب عيد الربيع وشم النسيم، حيث توافد العديد من الأهالي لشراء الملوحة والرنجة التي تعتبر وجبة أساسية لهم.

وأضاف لـ"الدستور" أن من مميزات الملوحة الأسوانية، مثل "كلب البحر" و"الراية"، هو أنها تعيش في المياه العذبة، حيث يتم اصطيادها من بحيرة ناصر وتصنيعها في نفس المكان. وأشار إلى أن هذه الأنواع من أبرز الأصناف التي تحظى بإقبال كبير داخل السوق خلال عيد الربيع.

وأوضح أن طريقة تمليح الملوحة الأسوانية تختلف عن أي نوع آخر، حيث تكون نسبة تركيز الملح فيها أعلى، حيث يتم تنظيف أحشائها من البطن وملؤها بالملح من الداخل وتركها لمدة 15 يومًا حتى تكتمل عملية النضج.

وأشار إلى أن الملوحة تُعتبر الأكلة المفضلة لدى عدد كبير من الأهالي خلال فصل الصيف بشكل عام، وليس فقط في موسم شم النسيم، نظرًا لاحتوائها على كمية مناسبة من الملح لتعويض الجسم بجميع الأملاح التي يفقدها.

فسيخ

فسيخ

فسيخ

فسيخ

فسيخ